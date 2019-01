Real Madrid apresenta título mundial e inicia 2019 contra Villarreal

O Real Madrid entra em campo contra o Villarreal, nesta quinta-feira, em partida adiada da 17ª rodada por conta da disputa do Mundial de Clubes da Fifa, onde conseguiu levantar o troféu.

Será a abertura do futebol espanhol em 2019, o primeiro jogo dos comandados de Santiago Solari desde o tricampeonato consecutivo da competição intercontinental, com goleada por 4 a 1 sobre o Al-Ain.

Se conseguir a vitória, o Real Madrid (4º) empatará em 32 pontos com o Sevilla (3º) e estará a cinco unidades do líder Barcelona.

O título no Mundial acalmou os ânimos do entorno do Real Madrid, que soou os alarmes por conta das más atuações no início de dezembro, com direito a derrota em casa para o CSKA Moscou por 3 a 0 na Liga dos Campeões.

Já o Villarreal está na 18ª colocação brigando contra o rebaixamento. O Submarino Amarelo demitiu no mês passado o técnico Javi Calleja, anunciando Luis García como substituto.

Desde a chegada do novo comandante, o Villarreal venceu o Spartak de Moscou (2-0) para se classificar para o mata-mata da Liga Europa e empatou em 2 a 2 com o Huesca.

— Partida adiada da 17ª rodada do Campeonato Espanhol, pelo horário de Brasília:

– Quinta-feira:

(18h30) Villarreal – Real Madrid

Classificação: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 37 17 11 4 2 48 19 29

2. Atlético de Madrid 34 17 9 7 1 25 12 13

3. Sevilla 32 17 9 5 3 30 17 13

4. Real Madrid 29 16 9 2 5 24 19 5

5. Alavés 28 17 8 4 5 19 17 2

6. Betis 26 17 7 5 5 20 19 1

7. Getafe 25 17 6 7 4 18 13 5

8. Valencia 22 17 4 10 3 15 14 1

9. Girona 22 17 5 7 5 18 20 -2

10. Levante 22 16 6 4 6 27 30 -3

11. Celta 21 17 5 6 6 28 26 2

12. Valladolid 21 17 5 6 6 16 19 -3

13. Eibar 21 17 5 6 6 21 25 -4

14. Espanyol 21 17 6 3 8 18 24 -6

15. Real Sociedad 19 17 5 4 8 18 20 -2

16. Leganés 19 17 4 7 6 16 20 -4

17. Athletic 16 17 2 10 5 16 24 -8

18. Villarreal 15 16 3 6 7 17 21 -4

19. Rayo 10 16 2 4 10 15 31 -16

20. Huesca 8 17 1 5 11 15 34 -19

bur/dr/fa