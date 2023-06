Real Madrid apresenta lateral-esquerdo Fran García: ‘É um orgulho voltar’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/06/2023 - 18:21 Compartilhe

O Real Madrid apresentou nesta segunda-feira o lateral-esquerdo Fran García, de 23 anos, que retorna ao clube após se destacar no Rayo Vallecano. Ele é o primeiro reforço oficializado para a temporada 2023/24, que seguirá tendo Carlo Ancelotti, alvo da seleção brasileira, no comando técnico.

Fran García recebeu a camisa 20 das mãos do presidente Florentino Pérez, que abriu os cofres do Real Madrid e pagou R$ 26 milhões por um jogador formado nas categorias de base do clube. Ele tem apenas uma partida no elenco principal do time merengue.

“A passagem do tempo nos obriga a incorporar jovens jogadores que já demonstraram que são o presente e o futuro do nosso clube, como temos feito nos últimos anos. E nesta linha de desempenho, que chega ao nosso clube um desses jovens jogadores, que se formou no nosso clube. Estamos muito orgulhosos de contar com Fran. A partir de hoje, iniciamos juntos o caminho para uma nova temporada, na qual vamos mais uma vez tentar realizar os sonhos de milhões de torcedores em todos os cantos do mundo”, disse o presidente.

Já Fran García, que ficou nos últimos três anos no Vallecano, exaltou o retorno ao clube merengue. “É um orgulho poder voltar a minha casa. Para mim, é uma grande alegria estar aqui, onde dei os primeiros passos como jogador. É um orgulho poder voltar para minha casa e continuar a crescer aqui. Espero que possamos continuar a fazer história neste clube tão incrível. Hala Madri!”

O lateral brigará por posição com Mendy e revelou ter Marcelo, hoje no Fluminense, como inspiração. “Sempre falei do Marcelo, que me ajudou cada vez que pôde, quando compartilhamos um pouco o vestiário. Também quero mencionar o Roberto Carlos. Aprendi muito ao tê-lo por perto no meu primeiro ano”, disse.

