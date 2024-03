Real Madrid apresenta denúncia após insultos racistas contra Vini Jr

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/03/2024 - 17:47 Para compartilhar:

O Real Madrid denunciou à Procuradoria contra Crimes de Ódio e Discriminação os insultos racistas dirigidos ao seu atacante brasileiro Vinicius Junior antes dos jogos da Liga dos Campeões Barcelona-Napoli e Atlético de Madrid-Inter de Milão.

“O Real Madrid C.F. apresentou queixa à Procuradoria-Geral do Estado contra crimes de ódio e discriminação, pelos insultos racistas e odiosos dirigidos ao nosso jogador Vinicius Junior”, informou nesta sexta-feira (15) o clube ‘merengue’ em um comunicado.

“O Real Madrid condena estes violentos ataques de racismo, discriminação e ódio que têm ocorrido, infelizmente repetidamente, contra o nosso jogador Vinicius Junior”, acrescentou o Real Madrid.

O clube da capital pediu ao Ministério Público que solicitasse à polícia a identificação dos autores dos insultos.

“O nosso clube continuará trabalhando para defender os valores do futebol e do esporte e permanecerá firme na sua luta pela tolerância zero diante de episódios tão repugnantes como os que continuam ocorrendo nos últimos tempos”, afirmou o Real Madrid.

Os novos insultos a Vinicius aconteceram perto do estádio Montjuic, em Barcelona, e do estádio Metropolitano, em Madri, antes dos jogos da Liga dos Campeões entre Barcelona e Atlético.

O próprio Vinicius pediu à Uefa, nas suas redes, uma “punição” após o surgimento de um vídeo nas redes sociais, na quarta-feira, em que os torcedores do Atlético são vistos proferindo insultos racistas contra ele, antes da partida de volta das oitavas de final da Champions, diante da Inter de Milão.

“Espero que já tenham pensado na punição deles”, disse ele, marcando a Champions League e a Uefa na publicação. “É uma triste realidade que acontece até nos jogos em que não estou presente”, desabafou Vini Jr. em suas redes sociais.

“O problema está aí”, disse nesta sexta-feira o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, quando questionado sobre estes acontecimentos.

“Agora quem tem que agir precisa fazê-lo. É preciso agir para evitar este tipo de problemas e coisas feias que afetam a nossa sociedade. Os criminosos não deveriam estar nas ruas”, acrescentou Ancelotti em coletiva de imprensa.

A LaLiga também apresentou queixa ao Ministério Público por estes acontecimentos, apesar de não ser uma competição própria.

No Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mostrou seu apoio ao jogador. “Ele merece todo respeito e admiração pelo seu talento e competência, não essas manifestações de barbárie racista”, disse Lula na rede X.

Vinicius vem sofrendo diversos episódios de insultos, principalmente na última temporada, que o tornaram um ícone da luta antirracista.

No dia 26 de março, Espanha e Brasil disputam um amistoso no estádio Santiago Bernabéu, organizado em resposta aos insultos sofridos por Vini Jr. na temporada passada, na partida contra o Valencia.

