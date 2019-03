Real Madrid anuncia retorno de Zidane ao comando do clube

ROMA, 11 MAR (ANSA) – O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (11) o retorno do técnico tricampeão da Liga dos Campeões Zinédine Zidane no comando do clube merengue.

A volta do treinador francês ao time espanhol acontece nove meses após o anúncio da sua saída, em maio de 2018.

O novo contrato de Zidane será válido até o dia 30 de junho de 2022. O argentino Santiago Solari, por sua vez, teve seu vínculo como técnico da equipe principal rescindido, no entanto, o Real Madrid lhe apresentou uma oferta para continuar sendo funcionário do clube.

O anúncio de Zidane como treinador do Real Madrid colocou um ponto final aos rumores de que o francês estava próximo de um acerto com a Juventus ou o Chelsea.

Sob o comando do ex-jogador francês, o Real Madrid venceu três vezes consecutivas a Liga dos Campeões. Além disso, Zidane liderou o clube merengue nas conquistas de dois Mundiais Interclubes, uma Supercopa da Uefa, um Campeonato Espanhol e outra Supercopa da Espanha.

Zidane deixou o Real Madrid logo após a conquista do tricampeonato da Champions League, pegando todos de surpresa. Na sua saída, o francês afirmou que o time precisava de uma grande mudança para seguir ganhando títulos. Desde que saiu do clube merengue, o Real venceu apenas o Mundial de Clubes, no ano passado.

Vivendo uma grande crise, o Real Madrid conseguiu voltar a vencer ontem (10), ao golear o Valladolid por 4 a 1, pelo Campeonato Espanhol. Em apenas uma semana, o time merengue foi eliminado da Copa do Rei, da Liga dos Campeões e viu o rival Barcelona se distanciar na liderança da La Liga.(ANSA)