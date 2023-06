Real Madrid anuncia renovação de Modric por mais uma temporada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/06/2023 - 9:57 Compartilhe

Nesta segunda-feira (26), o Real Madrid anunciou a renovação de contrato com o meia Luka Modric, de 37 anos. No novo vínculo, o croata vai seguir no clube até 30 de junho de 2024 e será o segundo capitão da equipe, atrás apenas do zagueiro Nacho Fernández.

Especulado no futebol saudita, Modric deve iniciar sua última temporada pelo Real Madrid. O croata, que completa 38 anos em setembro, chegou a ser procurado por alguns clubes do Oriente Médio, mas optou por renovar com o time espanhol.

Modric chegou ao Real Madrid em 2012 e, desde então, conquistou 23 títulos, sendo eles: cinco Champions League, cinco Mundiais de Clubes, quatro Supercopas da Europa, três Campeonatos Espanhol, duas Copas do Rei e quatro Supercopas da Espanha.

Eleito o melhor jogador do mundo em 2018, Modric soma 488 partidas disputadas pelo Real Madrid. Ele acumula 37 gols e 77 assistências nas 11 temporadas em que está no clube.

