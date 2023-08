Real Madrid anuncia contratação do goleiro Kepa por empréstimo de uma temporada

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/08/2023 - 6:32 Compartilhe

O goleiro Kepa Arrizabalaga, do Chelsea, será emprestado ao Real Madrid na temporada 2023/24 para ocupar a vaga do belga Thibaut Courtois, lesionado, após um acordo entre os clubes.

“Real Madrid C. F. e Chelsea FC alcançaram um acordo de empréstimo do jogador Kepa Arrizabalaga, que fica vinculado ao clube durante esta temporada, até 30 de junho de 2024”, anunciou clube espanhol em um comunicado.

O goleiro do Chelsea, que quase foi negociado com o Bayern de Munique, foi o escolhido para substituir Courtois, que na quinta-feira da semana passada rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

O ex-goleiro do Athletic de Bilbao chega desta maneira ao clube que quase o contratou em 2018, mas as declarações do técnico do Real Madrid na época, Zinedine Zidane, de que não precisava de um goleiro impediram a negociação.

O novo goleiro será apresentado na terça-feira pelo Real Madrid.

