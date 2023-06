Real Madrid anuncia contratação de Joselu por empréstimo

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 19/06/2023 - 14:43 Compartilhe

O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (19) a contratação do atacante Joselu, cedido por empréstimo de um ano pelo Espanyol.

Autor de 16 gols em 34 jogos, Joselu ficou em terceiro na artilharia do Campeonato Espanhol, atrás de Robert Lewandowski (23 gols) e Karim Benzema (19 gols).

O jogador de 33 anos também acabou de conquistar a Liga das Nações da Uefa pela seleção da Espanha, que bateu no domingo a Croácia nos pênaltis. Na semifinal, contra a Itália, foi o herói da ‘Roja’ ao marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Joselu será apresentado oficialmente na terça-feira, no centro de treinamento do Real Madrid. O atacante é o quarto reforço merengue para a próxima temporada, depois das chegadas de Jude Bellingham e Fran García e do retorno de Brahim Díaz.

