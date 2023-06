Real Madrid amplia contrato com o espanhol Dani Ceballos até 2027: ‘Sonho Continua’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/06/2023 - 15:46 Compartilhe

Depois de abrir mão de quatro jogadores e se surpreender com a saída de Benzema para o futebol árabe, o técnico Carlo Ancelotti ordenou que o Real Madrid investisse em jovens e não perdesse mais peças. Nesta sexta-feira, o clube anunciou a terceira renovação seguida de contratos do elenco. Após Kross e Nacho ampliarem seus vínculos, foi a vez do meia espanhol Dani Ceballos celebrar novo acordo, até junho de 2027.

“Onde uns só veem o difícil, outros procuram a oportunidade. Onde uns desistem, outros não param de lutar pelos nossos sonhos. Emocionado e feliz por continuar mais quatro anos no melhor clube do mundo. O Sonho continua”, celebrou Ceballos em suas redes sociais após o clube confirmar no novo acordo.

Apesar de não ser titular, Ceballos é considerado peça vital de reposição e vira e mexe entra bem no decorrer das partidas. Com a assédio de Inter de Milão, Bayern de Munique e de equipes sauditas, o clube merengue optou por uma renovação longa e fez questão de frisar a característica vencedora do meio-campista.

“Real Madrid e Dani Ceballos acertaram a ampliação de contrato do jogador, que permanecerá no clube até 30 de julho de 2027. Dani Ceballos defendeu a camisa do Real Madrid em 120 partidas durante quatro temporadas, nas quais conseguiu 11 títulos: duas Ligas dos Campeões, três Mundiais de Clubes, duas Supercopas de Europa, um Campeonato Espanhol, uma Copa do Rei e duas Supercopas de Espanha”, afirmou o clube.

O clube merengue ainda anunciou que o jogador defendeu a seleção da Espanha em 13 ocasiões. “E foi campeão com a seleção espanhola sub-19 e sub-21. Torcedores celebraram o novo acordo e agora pedem pela renovação do experiente croata Modrid, de 37 anos, ao menos por mais uma temporada, como foi realizado com Kroos.

