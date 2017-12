Real leva susto, mas vence e vai à final do Mundial

SÃO PAULO, 13 DEZ (ANSA) – Apesar de um inesperado sufoco, o Real Madrid derrotou o Al Jazira de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (13) e disputará a final do Mundial de Clubes da Fifa contra o Grêmio.

Credenciado como campeão do país sede, os Emirados Árabes Unidos, o time da casa abriu o placar aos 40 minutos do primeiro tempo, com um gol do ex-corintiano Romarinho. No começo do segundo tempo, o Al Jazira ampliou a vantagem, mas o tento acabou anulado pelo árbitro de vídeo, que viu impedimento.

O susto parece ter acordado o Real Madrid, que empatou poucos minutos depois, em um chute cruzado de Cristiano Ronaldo. No entanto, quando a partida se encaminhava para a prorrogação, Gareth Bale, que havia acabado de entrar no lugar de Karim Benzema, colocou os merengues na frente.

Atual campeão do Mundial, o Real enfrentará o Grêmio na grande final, que será realizada no próximo sábado (16), às 15h (horário de Brasília). (ANSA)