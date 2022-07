Real foi impactado por alta de juros nos EUA, mas já está se recuperando, diz Guedes

Por Bernardo Caram







BRASÍLIA (Reuters) -A taxa de câmbio foi impactada pela alta de juros nos Estados Unidos, mas já está se recuperando, disse nesta quinta-feira o ministro da Economia, Paulo Guedes, argumentando que a moeda brasileira foi uma das que mais valorizou em relação a outras do mundo.

O real ganha 6,5% no acumulado desta semana, melhor desempenho entre os pares emergentes mais próximos, mais do que zerando perdas de julho que chegaram a quase 5%. Mas a moeda brasileira ainda não se recuperou totalmente do tombo de 9,1% registrado em junho, em meio à escalada da incerteza externa e ao recrudescimento de temores fiscais no Brasil.

No ano, o real aprecia 8%, na vice-liderança entre as principais divisas globais.

Em entrevista à Bloomberg TV, Guedes disse que o déficit fiscal do país caminha para zero porque gastos emergenciais direcionados a pessoas mais pobres são temporários. Segundo ele, a inflação no país está em baixa e o governo está confortável em relação à recuperação da economia.

O Tesouro mostrou nesta quinta-feira que o governo registrou em junho superávit recorde para o mês com a ajuda de fatores atípicos, como a privatização da Eletrobras, receitas de dividendos e descasamento na quitação de precatórios.

A equipe econômica tem argumentado que apenas esses recursos extraordinários serão usados para bancar benefícios sociais classificados como emergenciais neste ano eleitoral.

Na entrevista, o ministro voltou a afirmar que o Brasil está fora de sincronia com o mundo. Para ele, o problema econômico em países avançados permanecerá por muito tempo enquanto o Brasil crescerá.

Ele voltou a dizer que os bancos centrais de economias desenvolvidas estão atrás da curva, atrasados no combate à inflação.

“Estou preocupado com a economia global, e não muito preocupado com a nossa economia”, disse.

