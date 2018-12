Real conquista 3º Mundial de Clubes consecutivo

SÃO PAULO, 22 DEZ (ANSA) – Depois de vencer o River Plate na semifinal, o Al Ain até foi valente, mas não conseguiu evitar uma vitória de 4 a 1 para o Real Madrid, que conquistou neste sábado (22) seu sétimo título – o terceiro consecutivo – no Mundial de Clubes.

O time espanhol venceu o árabe com direito a um gol do melhor jogador do mundo, o croata Luka Modric. O brasileiro Vinicius Junior também participou da goleada, marcando o último tento pelo Real.

O time Real demorou 14 minutos para abrir o placar – não foi brilhante na partida e levou um tempo para que estabelecesse sua vantagem técnica, mas a goleada veio em cima do Al Ain, que era considerado a zebra do torneio, após vencer o River. (ANSA)