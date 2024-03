Reag Investimentos compra totalidade da Quasar Asset Management

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/03/2024 - 12:56 Para compartilhar:

A Reag Investimentos adquiriu 100% das ações da Quasar Asset Management, gestora de recursos independente que possui, hoje, R$ 1 bilhão sob gestão. Segundo João Carlos Mansur, diretor executivo (CEO) da Reag Investimentos, essa é a primeira aquisição de uma asset pelo grupo, que planeja crescer no segmento neste ano.

“Não miramos volume, mas empresas com times qualificados que contribuirão para o desenvolvimento de soluções tão boas ou melhores do que as que já oferecemos hoje. É o caso da equipe de vinte profissionais da Quasar, que passam a integrar a Reag”, diz Mansur.

Paralelamente, a Reag anunciou também a contratação de Eduardo Barone para o cargo de diretor comercial da asset. Barone possui mais de 30 anos de atuação no mercado, com passagens pelo BTG Pactual e pela Itaú Asset.

A Reag possui atualmente R$ 191,81 bilhões sob administração e R$ 162,64 bilhões sob gestão, informou a empresa.

