Reag entra no mercado de seguros e pretende alcançar R$ 50 milhões em prêmios no primeiro ano

A Reag anunciou nesta quinta-feira, 17, o lançamento e início das operações da Reag Seguradora. O plano é alcançar R$ 50 milhões em prêmios no primeiro ano de funcionamento. A empresa de seguros do grupo da Reag Investimentos recebeu a autorização da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e está apta a emitir apólices.

A Reag Seguradora, que atuará para grupos familiares e empresariais, terá foco nos seguros de danos e pessoas no segmento S3.

Em nota, a companhia afirma que a entrada no segmento de seguros é uma peça-chave no planejamento estratégico de receitas e novos negócios do grupo, com produtos de seguro garantia e finanças locatícias, property (riscos patrimoniais) e responsabilidade civil. “A Reag Seguradora permite agregar uma apólice de seguro a uma operação estruturada, o que fortalece a solidez de crédito da transação e traz mais segurança para os clientes”, afirma, em nota, Antonio Augusto Villar, diretor-presidente (CEO) da Reag Seguradora.

A companhia planeja oferecer seus serviços para o público em geral, e não apenas para clientes das empresas do grupo. Diante disso, afirma ter produtos que atenderão a todo o mercado.