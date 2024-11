Reações às ordens de prisão do TPI contra Netanyahu, Gallant e Deif

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/11/2024 - 15:00 Para compartilhar:

Estados Unidos e Argentina rejeitaram as ordens de prisão emitidas pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) nesta quinta-feira (21) contra líderes israelenses, enquanto União Europeia, Colômbia e organizações humanitárias, como Anistia Internacional e Human Rights Watch, apoiaram a decisão, que também solicita a captura do líder do braço armado do Hamas.

Os mandados do TPI contra o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, e o chefe militar do Hamas, Mohammed Deif, mencionam acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

Primeiro-ministro israelense

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, classificou como “antissemita” a decisão do TPI de emitir um mandado de prisão internacional contra ele e contra seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, considerando-se vítima de um novo “caso Dreyfus”.

Estados Unidos

“Os Estados Unidos rejeitam categoricamente a decisão do TPI de emitir mandatos de prisão contra altos dirigentes israelenses”, reagiu um porta-voz do conselho de segurança nacional da Casa Branca.

Argentina

Os mandados de prisão do TPI contra o primeiro-ministro israelense e seu ex-ministro da Defesa “ignoraram o direito legítimo de Israel de se defender frente aos constantes ataques de organizações terroristas”, estimou a presidência argentina em um comunicado.

Itália

“Apoiamos o TPI, ao mesmo tempo em que lembramos que o tribunal deve ter um papel jurídico e não político”, declarou o ministro italiano das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

“Vamos avaliar com nossos aliados como reagir e interpretar essa decisão”, precisou.

Hamas

O Hamas celebrou a emissão dos mandados de prisão pelo TPI contra Benjamin Netanyahu e seu ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, qualificando-o como um “passo importante em direção à justiça”.

Vítimas israelenses

O mandado de prisão emitido pelo TPI contra o chefe do braço armado do Hamas, Mohammed Deif, é “extremamente importante. Significa que a voz dessas vítimas está sendo ouvida”, disse Yael Vias Gvirsman, representante das famílias de 300 vítimas israelenses do ataque do Hamas.

União Europeia

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que os mandados de prisão emitidos nesta quinta-feira devem ser “respeitados e aplicados”.

“A decisão do tribunal deve ser respeitada e aplicada”, disse Borrell em uma coletiva de imprensa em Amã, junto ao seu homólogo jordaniano, Aymane Safadi.

Colômbia

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, classificou como “lógico” o mandado emitido pelo TPI contra Netanyahu.

“É lógico, Netanyahu é um genocida. O tribunal de justiça do mundo diz isso e seu veredicto deve ser cumprido”, escreveu na rede social X.

Turquia

“Esta decisão é um passo extremamente importante para levar à justiça as autoridades israelenses que cometeram genocídio contra os palestinos”, escreveu o ministro das Relações Exteriores turco, Hakan Fidan, no X.

Anistia Internacional

Netanyahu é “oficialmente hoje um homem procurado”, reagiu a secretária-geral da ONG Anistia Internacional, Agnès Callamard.

“Os Estados-membros do TPI e toda a comunidade internacional devem fazer todo o possível para que esses indivíduos compareçam diante dos juízes independentes e imparciais do TPI”, destacou.

Human Rights Watch

“Os mandados de prisão emitidos pelo TPI contra altos dirigentes israelenses e um responsável do Hamas demonstram que ninguém está acima da lei”, sublinhou Balkees Jarrah, diretor associado de Justiça da ONG Human Rights Watch.

bur/ial/mab/mb/jb/aa