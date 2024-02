Reação de Pedro Pascal ao ganhar prêmio diverte web: ‘Um pouco bêbado’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 25/02/2024 - 20:59 Para compartilhar:

Pedro Pascal deu o que falar na web neste domingo, 25, após vencer a categoria “Melhor Ator em Série de Drama”, por sua participação em “The Last of Us“, no SAG Awards. A premiação aconteceu no sábado, 24, e o prêmio parece ter surpreendido o veterano de Hollywood.

“Isso é errado por várias razões. Eu estou um pouco bêbado, achei que poderia ficar. Obrigado, HBO! Estou parecendo um bobo, mas muito obrigado por isso!”, desabafou o ator, que dá vida ao protagonista Joel Miller na série.

“Eu faço parte do sindicato desde 1999, então essa é uma honra incrível para c*ralho”, continuou.

Após brincar com o esquecimento dos outros atores concorrentes à estatueta, ele finalizou: “Eu vou ter um ataque de pânico e sair.”

Quase 24 horas depois e ainda literalmente em lágrimas reassistindo o discurso dele. A voz embargada de choro, as mãos tremendo, ele todo sem jeito. MEU CORAÇÃO INTEIRO.

Zé, você é tão merecedor.pic.twitter.com/Ekjf5K1ZeV — Pedro Pascal News Brasil (@PedroPascalNews) February 25, 2024

