Reação de filho de Carol Nakamura ao receber festa surpresa é emocionante

Carol Nakamura fez uma festa surpresa para o filho Wallace, que completou 10 anos nesta terça-feira (06). O menino foi surpreendido ao entrar em casa e se deparar com bolo, decoração e tudo do Homem-Aranha. A reação dele ao perceber o que estava acontecendo é emocionante e foi compartilhada pela mãe no Instagram.

Wallace abraça Carol e chora de felicidade quando se dá conta da festa. Antes de ser adotado pela atriz e o noivo, Guilherme Leonel, o menino morava em um antigo lixão do Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro. “Meu Deus, eu não consigo descrever minha emoção em poder presenciar esse momento”, escreveu Carol na legenda da publicação.

