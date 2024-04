Reação de Camilla de Lucas ao conhecer Rihana viraliza: ‘ela segurou minha mão’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/04/2024 - 16:45 Para compartilhar:

A ex-BBB e influencer Camilla de Lucas viralizou nas redes sociais neste sábado, 27, por sua reação ao encontrar Rihana, durante um evento da Fenty Beauty, marca de cosméticos da cantora, em Los Angeles (EUA).

Nas redes sociais, Camilla de Lucas compartilhou fotos e vídeo do momento. “Gente, essa sou eu em choque porque a Riri chegou, eu estava virando a câmera para fazer um vídeo e ela do nada segurou a minha mão. E como não sou nada expressiva, tive um pire paque do Chaves e virei meme na gringa”, comentou a influencer.

Essa sou eu tendo um pirepaque do chaves porque a Rihanna chegou e veio na minha direção falar comigo. Eu fiquei assim: OI????? 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Xjm4Qx3fbh — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) April 27, 2024

Além de ter sido cumprimentada pela artista na chegada, Camilla de Lucas também teve a oportunidade de fazer fotos ao lado de Rihana durante o evento.

Confira: