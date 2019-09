Reabre o principal posto de fronteira entre Iraque e Síria

O posto de fronteira iraquiano de Al Qaim, conhecido como Bukamal do lado sírio, reabriu nesta segunda-feira, depois que o ponto de passagem para produtos e pessoas permaneceu sob controle do grupo Estado Islâmico (EI) entre 2014 e o fim de 2017.

Os primeiros caminhões de mercadorias atravessaram o posto, a única passagem de fronteira entre o Iraque e a Síria controlada de um lado pelo regime de Damasco e do outro pelas autoridades de Bagdá.

Um posto de fronteira foi completamente destruído pelos combates. As outras passagens oficiais na grande fronteira entre os dois países estão nas mãos dos curdos, autônomos no Iraque e que gozam de uma autonomia parcial na Síria.

Em 2014, ao assumir o controle de quase um terço do território iraquiano e de grandes áreas da Síria, os extremistas do EI se dedicaram a redesenhar as fronteiras em seu autoproclamado “califado”.

De forma simbólica, eles destruíram com um tanque as barreiras físicas construídas por Iraque e Síria e tomaram o controle da fronteira porosa.

Al Qaim, no extremo oeste da desértica província iraquiana de Anbar, que vai até as proximidades de Bagdá, se tornou há muitos anos uma zona de contrabando, onde vivem tribos que passam de um país para o outro.