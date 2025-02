RD Saúde: lucro líquido ajustado cresce 34,6% no 4º trimestre de 2024, para R$ 381,4 mi

O lucro líquido ajustado da RD Saúde (antiga Raia Drogasil) somou R$ 381,4 milhões no quarto trimestre de 2024, crescimento de 34,6% frente ao resultado do mesmo trimestre em 2023. No acumulado do ano, o indicador também avançou 16,6% ante o ano anterior, totalizando R$ 1,288 bilhão.

Já o Ebitda ajustado foi de R$ 677,5 milhões, crescimento anual de 10,3%. Enquanto na comparação ano contra ano, houve uma alta de 14,9%, para R$ 2,9 bilhões.

A margem Ebitda, por sua vez, foi de 6,2% no último trimestre de 2024, uma contração de 0,2 ponto porcentual (p.p.). No ano, o indicador foi de 7,2%, estável frente 2023.

Entre fatores que afetaram o resultado de 2024, a RD destaca as pressões na margem bruta de 0,1 p.p. pelo início da cobrança de PIS/COFINS sobre subvenções governamentais, que a companhia informa seguir contestando judicialmente.

O lucro bruto totalizou R$ 11,5 bilhões em 2024, equivalente a uma margem bruta de 27,7%, uma retração de 0,3 p.p. ante 2023. “Estas pressões foram compensadas pela alavancagem operacional gerada pelas diluições das despesas com vendas e da eficiência nas despesas gerais e administrativas (G&A).”

Já a receita líquida de vendas e serviços somou R$ 10 bilhões, expansão de 13,3% em relação ao quarto trimestre de 2023. Na comparação ano contra ano, o indicador somou R$ 38 bilhões, avanço de 14,5%.

Em relação a dívida líquida ajustada, a RD Saúde informa que encerrou o trimestre com R$ 3,418 bilhões, correspondente a um índice de alavancagem de 1,1 vez o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses.

Segundo a empresa, esse resultado leva em consideração R$ 728,7 milhões em recebíveis descontados, R$ 89,9 milhões em antecipações a fornecedores e R$ 13,6 milhões em obrigações relacionadas a opções de compra/venda de fatias remanescentes em empresas investidas.

Com isso, a companhia encerrou o trimestre com uma posição de caixa total (caixa e aplicações financeiras) de R$ 528 milhões.