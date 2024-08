RD Saúde: lucro líquido ajustado cresce 2,11% no 2º trimestre para R$ 356,6 mi

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 19:09 Para compartilhar:

O lucro líquido ajustado da RD Saúde (antiga Raia Drogasil) somou R$ 356,6 milhões no segundo trimestre de 2024, montante 2,11% acima do registrado no mesmo trimestre do ano passado. Sem ajustes, o lucro foi de R$ 348,4 milhões, queda de 4,03% na mesma comparação.

O lucro antes de juros, impostos depreciação e amortização (Ebitda) ajustado chegou a R$ 824,4 milhões de abril a junho, aumento de 7,4% na base anual. A margem Ebitda ajustado caiu 0,6 ponto porcentual (p.p.) ante um ano antes, para 7,9%.

A receita líquida de vendas e serviços da companhia teve alta de 14,8% no segundo trimestre frente ao mesmo trimestre de 2023, alcançando R$ 9,687 bilhões. Já a receita bruta cresceu 15,41% na mesma base, para R$ 10,4 bilhões.

Parte do resultado foi ajudado pelo crescimento de 14,5% das receitas do varejo, com efeito positivo da antecipação do feriado de Páscoa, que foi no primeiro trimestre esse ano.

Segundo a RD, o destaque do trimestre foram os medicamentos de marca, que registraram um crescimento de 16,6%, enquanto medicamentos genéricos cresceram 14,0% e perfumaria cresceu 13,8%. A companhia ainda destaca que os canais digitais atingiram receita bruta de R$ 1,697 bilhão, salto de 43,9% na base anual.

Caixa

No trimestre, a Raia Drogasil registrou fluxo de caixa livre negativo de R$ 303,4 milhões, ante fluxo negativo de R$ 486,2 milhões no segundo trimestre do ano anterior. Já o consumo total de caixa foi de R$ 583,2 milhões, abaixo do consumo de R$ 763,1 milhões um ano antes.

Ao fim de março, a dívida líquida ajustada da empresa era de R$ 2,9 bilhões, correspondendo a uma alavancagem de 1,2 vez o Ebitda ajustado dos últimos 12 meses, 0,2 p.p. acima do apurado no mesmo trimestre de 2023.