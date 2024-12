RD Saúde aprova eleição de Renato Raduan para o cargo de diretor presidente

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/12/2024 - 19:01 Para compartilhar:

A RD Saúde, antiga Raia Drogasil, aprovou a eleição de Renato Raduan para o cargo de diretor presidente da companhia, que assumirá a função a partir de 1º de janeiro de 2025. A escolha do nome já havia sido mencionada em agosto pela companhia.

Com 49 anos, Raduan é formado em Engenharia Naval pela Escola Politécnica (USP), com MBA em Insead (França) e formação executiva em Harvard (AMP). Ele é vice-presidente da RD Saúde desde 2013, tendo trabalhado anteriormente no Walmart e na Accenture.