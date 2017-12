RBS fecha agências, corta 680 vagas e se volta mais para o online

O Royal Bank of Scotland afirmou nesta sexta-feira que cortará 680 vagas, com mais clientes se voltando para os serviços online. Após uma revisão, o RBS afirmou que fechará 62 agências do Royal Bank of Scotland e 197 da NatWest.

“Desde 2014, o número de clientes em nossas agências pelo Reino Unido recuou 40% e as transações virtuais aumentaram 73% no mesmo período”, afirmou um porta-voz do banco em comunicado. “Mais de 5 milhões de consumidores agora usam aplicativos bancários mobile e um em cinco apenas trabalham conosco digitalmente.” Fonte: Dow Jones Newswires.