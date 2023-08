RBD inicia turnê mundial após 15 anos longe dos palcos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 26/08/2023 - 1:26 Compartilhe

Foi dada a largada da Soy Rebelde Tour, turnê mundial da banda RBD. O grupo fez seu show de retorno na noite desta sexta-feira, 25, no Sun Bowl Stadium em El Paso, Texas (EUA).

Exceto por Alfonso Herrera, que recusou a turnê, o grupo reúne sua formação original, com Anahí, Dulce Maria, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann.

Até o momento, o RBD tem mais 52 apresentações agendadas até o fim do ano: 29 nos Estados Unidos, quatro na Colômbia, oito no Brasil e 11 no México. Por aqui, as apresentações acontecem nos dias 9 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro (RJ), e 12 e 13 e 16 a 19 de novembro em São Paulo (SP).

Quem deseja adquirir ingressos de última hora deve correr: recentemente, a Live Nation disponibilizou a venda de ingressos extras para todas as datas do Brasil, mas eles já estão quase esgotados. Confira a disponibilidade aqui.

🚨VEJA: Abertura COMPLETA da turnê #SoyRebeldeTour ao som de “Tras De Mí”. RBD IS BACK! pic.twitter.com/FVqzbqREyp — CHOQUEI (@choquei) August 26, 2023

