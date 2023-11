RBD: Dulce Maria homenageia Marília Mendonça em show gravado para DVD em São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/11/2023 - 11:38 Para compartilhar:

Dulce Maria, integrante do RBD, homenageou Marília Mendonça no último show da turnê brasileira do grupo neste domingo, 19, em São Paulo. Mais cedo, a banda surpreendeu o público ao anunciar gravação de DVD durante o show.

A mexicana dedicou a música No Pares para Marília, a quem chamou de amiga. As duas fizeram uma das últimas parcerias musicais de Marília, Amigos con Derechos, lançada em 2021. Marília era fã declarada da banda e esta foi a primeira vez que gravou em espanhol.

Dulce lembrou no palco que a brasileira aprendeu espanhol pelo RBD. “Ela era uma de nós.” Prints de mensagens publicadas por Marília nas redes sociais mencionando o RBD apareceram no telão, além de imagens da carreira da cantora.

Ao fim da música, Dulce apontou para o céu e puxou o coro de “Marília, Marilia”, acompanhada imediatamente pelo público que lotou o Allianz Parque, na zona oeste de São Paulo. “Sei que ela também foi amiga de muitos vocês, com suas músicas, e ela tocou meu coração. Há pessoas que transcendem a morte.”

