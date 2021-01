RB Leipzig vence Stuttgart e assume liderança provisória do Alemão

O RB Leipzig assumiu provisoriamente a liderança do Campeonato Alemão ao vencer o Stuttgart por 1 a 0, neste sábado, pela 14ª rodada da competição.

Jogando fora de casa, o novo líder da Bundesliga alcançou a vitória graças a um gol na segunda etapa do meia espanhol Dani Olmo (aos 67 minutos).

Com este resultado, o time de Leipzig dorme na liderança com 31 pontos, um a mais que o Bayern de Munique, que no domingo encara o vice-lanterna Mainz (17º), enquanto o Sttutgart é o 11º

Com 28 pontos e na terceira posição está o Bayer Leverkusen, que começou 2021 como encerrou o ano anterior, com uma derrota por 2 a 1. Desta vez para o Eintracht Frankfurt (8º), também neste sábado.

Depois de manter um invencibilidade de 12 jogos e de ocupar a liderança da competição, o Leverkusen fechou 2020 perdendo por 2 a 1 para o Bayern de Munique, em 19 de dezembro.

No primeiro jogo do ano novo, a equipe não teve melhor sorte e acabou derrotada de virada por 2 a 1 pelo oitavo colocado da tabela.

No duelo desta rodada, o Bayer Leverkusen abriu o placar através de Nadam Amiri aos 9 minutos, mas os donos da casa chegaram ao empate com Amin Younes (22) e viraram graças ao gol contra de Edmond Tapsoba (54).

Nas outras partidas já encerradas, destaque para a vitória do Augsburg (10º) sobre o Colonia (15º) por 1 a 0 com um gol do brasileiro Iago (77).

— Programação e resultados da 14ª rodada do Campeonato Alemão

– Sábado:

Arminia Bielefeld – B. Moenchengladbach0 – 1

Werder Bremen – 1. FC Union Berlin 0 – 2

Hoffenheim – Freiburg 1 – 3

Eintracht Frankfurt – Bayer Leverkusen2 – 1

Colônia – Augsburg 0 – 1

Hertha Berlim – Schalke 04 3 – 0

Stuttgart – RB Leipzig 0 – 1

– Domingo:

(11h30) Borussia Dortmund – Wolfsburg

(14h00) Bayern de Munique – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. RB Leipzig 31 14 9 4 1 25 9 16

2. Bayern de Munique 30 13 9 3 1 39 19 20

3. Bayer Leverkusen 28 14 8 4 2 29 14 15

4. 1. FC Union Berlin 24 14 6 6 2 29 18 11

5. Wolfsburg 24 13 6 6 1 20 13 7

6. Borussia Dortmund 22 13 7 1 5 26 18 8

7. B. Moenchengladbach 21 14 5 6 3 25 22 3

8. Eintracht Frankfurt 20 14 4 8 2 23 23 0

9. Freiburg 20 14 5 5 4 23 24 -1

10. Augsburg 19 14 5 4 5 16 19 -3

11. Stuttgart 18 14 4 6 4 26 21 5

12. Hertha Berlim 16 14 4 4 6 23 24 -1

13. Hoffenheim 15 14 4 3 7 22 26 -4

14. Werder Bremen 14 14 3 5 6 16 23 -7

15. Colônia 11 14 2 5 7 13 22 -9

16. Arminia Bielefeld 10 14 3 1 10 9 24 -15

17. Mainz 6 13 1 3 9 12 26 -14

18. Schalke 04 4 14 0 4 10 8 39 -31

./bds/dr/gh

