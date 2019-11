RB Leipzig vence lanterna fora de casa e salta para a ponta do Alemão

O RB Leipzig assumiu neste sábado a liderança do Campeonato Alemão. A equipe da antiga Alemanha Oriental aproveitou a oportunidade de enfrentar o Paderborn, pior time da competição, e venceu por 3 a 2, abrindo dois pontos de vantagem para o Borussia Mönchengladbach, que entrará em campo neste domingo para jogar contra o Freiburg.

A quarta vitória consecutiva do RB Leipzig no campeonato levou a equipe a 27 pontos, contra 25 do Mönchengladbach e do Schalke 04, que na sexta derrotou o Union Berlin. O Bayern de Munique, que vai encarar ainda neste sábado o Bayer Leverkusen, é o quarto colocado, com 24 pontos.

A equipe de Leipzig começou a partida contra o Paderborn com apetite. Aos três minutos do primeiro tempo, Schick abriu o placar para os visitantes com uma linda ação individual dentro da área. E logo no minuto seguinte Sabitzer ampliou a vantagem dos líderes com um chute forte de média distância. O time da casa, que só ganhou uma partida na competição, estava completamente perdido em campo.

A torcida do Paderborn esperava que a vantagem de 2 a 0 fizesse o RB Leipzig tirar o pé do acelerador, mas não foi isso o que aconteceu. Tanto que o terceiro gol saiu aos 26 minutos, de autoria do principal jogador da equipe, o atacante Timo Werner, finalizando com frieza um contra-ataque fulminante.

Foi só depois do intervalo que o lanterna do Alemão teve um pouco de sossego e conseguiu jogar. Mamba aproveitou um cochilo da defesa do RB Leipzig para marcar o primeiro gol do Paderborn, aos 17. E Gjasula anotou o segundo aos 28. Foi um susto e tanto para os líderes do Alemão, mas eles conseguiram garantir a vitória.

Em Berlim, o Borussia Dortmund derrotou o Hertha por 2 a 1 e alcançou a quinta colocação do campeonato, com 23 pontos. Um resultado providencial para uma equipe que na rodada anterior passara pelo constrangimento de empatar em casa com o Paderborn.

O inglês Jadon Sancho, aos 15 minutos do primeiro tempo, e o belga Thorgan Hazard, aos 17, marcaram os gols do Dortmund em duas investidas em alta velocidade do ataque da equipe visitante. Ainda no primeiro tempo, aos 34, Darida marcou o único gol do time da casa.

Outras duas partidas foram disputadas neste sábado pelo Campeonato Alemão. Jogando em casa, o Colônia, penúltimo colocado, empatou por 1 a 1 com o Augsburg, 12.º. O mesmo placar teve o confronto entre o Hoffenheim e o Fortuna Dusseldorf.