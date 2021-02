RB Leipzig vence Augsburg e se consolida na vice-liderança da Bundesliga

O RB Leipzig (2º) se firmou na segunda posição e colocou pressão sobre o líder Bayern de Munique graças à vitória em casa por 2 a 1 sobre o Augsburg (13º), nesta sexta-feira, na partida que abriu a 21ª rodada da Bundesliga.

O espanhol Dani Olmo abriu o placar aos 37 minutos, convertendo um pênalti, e o francês Christopher Nkunku conseguiu ampliar antes do intervalo, aos 43, com um chute de pé esquerda após a assistência do dinamarquês Yussuf Poulsen.

No segundo tempo, o Augsburg conseguiu diminuir a desvantagem com um pênalti do ítalo-alemão Daniel Caligiuri, mas sem evitar a derrota.

O Leipzig soma 44 pontos e se consolida na segunda colocação do campeonato alemão, agora seis pontos à frente do terceiro, o Wolfsburg, que recebe o Borussia Mönchengladbach (7º) no domingo.

Em relação ao líder, o Leipzig se aproximou provisoriamente a quatro pontos do Bayern de Munique, que na quinta-feira conquistou o Mundial de Clubes no Catar ao vencer por 1 a 0 na final o Tigres de México.

O Bayern vai jogar a partida desta 21ª rodada na segunda-feira, em casa, contra o Arminia Bielefeld (16º).

A vitória desta sexta também dá confiança ao RB Leipzig antes do início das oitavas de final da Liga dos Campeões, onde estreia na terça-feira, contra o Liverpool, no jogo de ida das oitavas-de-final, em Budapeste.

A capital húngara vai receber a partida que o Leipzig deveria disputar em casa. A razão é que a Alemanha não autoriza a entrada em seu território de viajantes provenientes de áreas que considera de alto risco devido a mutações do coronavírus, entre elas o Reino Unido.

Isso impediu o Liverpool de entrar em território alemão e a partida teve de ser transferida para Budapeste.

No intervalo do jogo do Leipzig desta sexta-feira, seu diretor esportivo, Markus Krösche, foi questionado sobre a informação de que seu jogador francês Dayot Upamecano jogará na próxima temporada no Bayern de Munique, algo que ele se recusou a confirmar.

O diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic, disse que a operação está fechada para o início da próxima temporada, citado pelo diário Bild. A revista Kicker também deu por definitiva essa transferência.

Após a derrota nesta sexta-feira, o Augsburg é décimo terceiro na classificação, com 22 pontos.

— Jogos da 21ª rodada da Bundesliga (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

RB Leipzig – Augsburg 2 – 1

– Sábado:

(12h30) Borussia Dortmund – Hoffenheim

Bayer Leverkusen – Mainz

Stuttgart – Hertha Berlim

Werder Bremen – Freiburg

(15h30) 1. FC Union Berlin – Schalke 04

– Domingo:

(12h30) Eintracht Frankfurt – Colônia

(15h00) Wolfsburg – B. Moenchengladbach

– Segunda-feira:

(17h30) Bayern de Munique – Arminia Bielefeld

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 48 20 15 3 2 58 26 32

2. RB Leipzig 44 21 13 5 3 37 18 19

3. Wolfsburg 38 20 10 8 2 32 19 13

4. Eintracht Frankfurt 36 20 9 9 2 41 29 12

5. Bayer Leverkusen 35 20 10 5 5 37 21 16

6. Borussia Dortmund 32 20 10 2 8 39 29 10

7. B. Moenchengladbach 32 20 8 8 4 37 31 6

8. Freiburg 30 20 8 6 6 35 33 2

9. 1. FC Union Berlin 29 20 7 8 5 34 25 9

10. Stuttgart 25 20 6 7 7 37 34 3

11. Werder Bremen 22 19 5 7 7 24 27 -3

12. Hoffenheim 22 20 6 4 10 30 37 -7

13. Augsburg 22 21 6 4 11 21 34 -13

14. Colônia 21 20 5 6 9 20 33 -13

15. Hertha Berlim 17 20 4 5 11 25 36 -11

16. Arminia Bielefeld 17 19 5 2 12 15 32 -17

17. Mainz 13 20 3 4 13 19 40 -21

18. Schalke 04 8 20 1 5 14 15 52 -37

