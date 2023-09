RB Leipzig vence (3-0) e encerra invencibilidade de 18 meses do Union Berlin jogando em casa

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/09/2023 - 15:48 Compartilhe

O RB Leipzig venceu o Union Berlin por 3 a 0 neste domingo (3), no encerramento da terceira rodada da Bundesliga, que agora tem Bayern de Munique e Bayer Leverkusen como co-líderes do campeonato.

O Leipzig, que provocou a primeira derrota do Union em casa na Bundesliga em mais de 18 meses, encontrou as brechas na defesa berlinense no início do segundo tempo (51′ ), com um belo disparo do holandês Xavi Simons, após uma assistência perfeita de Benjamin Henrichs.

Depois de um primeiro tempo dominado pelos locais, o segundo tempo foi mais equilibrado e disputado. O cartão vermelho recebido por Kevin Volland (64′) deixou o time comandado pelo técnico Marco Rose em superioridade numérica e garantiu o triunfo nos minutos finais, com dois gols do esloveno Benjamin Sesko em apenas dois minutos (85′ e 87′), depois de terem entrado em campo deixando o banco de reservas (75′).

Apesar da derrota e do fim da sequência de 25 jogos sem perder em casa, os torcedores do Union Berlin continuaram cantando no final do jogo.

“É único. Perdemos por 3 a 0 em casa, merecidamente, mas comemoramos como se tivéssemos vencido a Liga dos Campeões”, disse o zagueiro Robin Gosens ao DAZN sobre o clima no estádio.

O Leipzig, com seis pontos, está empatado com outros cinco times que somam duas vitórias, entre eles o Union, Todos estão atrás da dupla Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, que venceram as três partidas disputadas.

As duas equipes se enfrentarão após a pausa internacional na Allianz Arena, em Munique, na partida de maior destaque da quarta rodada da Bundesliga.

No primeiro jogo disputado neste domingo, o Eintracht Frankfurt (10º, com 5 pontos) empatou em 1 a 1 em casa com o Colônia (14º, 1 ponto).

— Jogos da 3ª rodada do Campeonato Alemão

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Heidenheim 2 – 2

– Sábado:

Werder Bremen – Mainz 4 – 0

Stuttgart – Freiburg 5 – 0

Hoffenheim – Wolfsburg 3 – 1

Bayer Leverkusen – Darmstadt 5 – 1

Augsburg – Bochum 2 – 2





B. Moenchengladbach – Bayern de Munique1 – 2

– Domingo:

Eintracht Frankfurt – Colônia 1 – 1

1. FC Union Berlin – RB Leipzig 0 – 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 9 3 3 0 0 11 3 8

2. Bayern de Munique 9 3 3 0 0 9 2 7

3. Stuttgart 6 3 2 0 1 11 5 6

4. RB Leipzig 6 3 2 0 1 10 4 6

5. 1. FC Union Berlin 6 3 2 0 1 8 5 3

6. Hoffenheim 6 3 2 0 1 7 5 2

7. Wolfsburg 6 3 2 0 1 5 4 1





8. Freiburg 6 3 2 0 1 3 6 -3

9. Borussia Dortmund 5 3 1 2 0 4 3 1

10. Eintracht Frankfurt 5 3 1 2 0 3 2 1

11. Werder Bremen 3 3 1 0 2 4 5 -1

12. Augsburg 2 3 0 2 1 7 9 -2

13. Bochum 2 3 0 2 1 3 8 -5

14. Colônia 1 3 0 1 2 2 4 -2

15. Heidenheim 1 3 0 1 2 4 7 -3

16. B. Moenchengladbach 1 3 0 1 2 5 9 -4

17. Mainz 1 3 0 1 2 2 9 -7

18. Darmstadt 0 3 0 0 3 2 10 -8

./bds/tba/dam/dr/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias