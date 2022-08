RB Leipzig empata com Stuttgart na 1ª rodada do Alemão

AFP 07/08/2022 - 14:47 Compartilhe

O RB Leipzig empatou fora de casa com o Stuttgart em 1 a 1 neste domingo na primeira rodada do Campeonato Alemão.

O francês Christopher Nkunku, eleito o melhor jogador de 2022 pela imprensa alemã e o melhor jogador da Bundesliga na temporada passada por atletas e treinadores, abriu o placar aos oito minutos de jogo para o Leipzig, mas seu compatriota Naouriou Ahamada deixou tudo igual ainda no primeiro tempo.

Depois de perder a Supercopa da Alemanha na semana passada para o Bayern de Munique e do empate na estreia no Alemão, o Leipzig terá a chance de se reencontrar com a vitória na próxima rodada, em casa, contra o Colônia, que no último jogo deste domingo recebeu o Schalke 04 e conseguiu uma vitória por 3 a 1.

Luca Kilian, Florian Kainz e Dejan Ljubicic marcaram os gols do time da casa, enquanto Marius Bülter descontou para o Schalke.

— Jogos da 1ª rodada do Campeonato Alemão:

– Sexta-feira:

Eintracht Frankfurt – Bayern de Munique1 – 6

– Sábado:

Union Berlin – Hertha Berlim 3 – 1

B. Moenchengladbach – Hoffenheim 3 – 1

Wolfsburg – Werder Bremen 2 – 2

Bochum – Mainz 1 – 2

Augsburg – Freiburg 0 – 4

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen1 – 0

– Domingo:

Stuttgart – RB Leipzig 1 – 1

Colônia – Schalke 04 3 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 3 1 1 0 0 6 1 5

2. Freiburg 3 1 1 0 0 4 0 4

3. Colônia 3 1 1 0 0 3 1 2

. Union Berlin 3 1 1 0 0 3 1 2

. B. Moenchengladbach 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Mainz 3 1 1 0 0 2 1 1

7. Borussia Dortmund 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Wolfsburg 1 1 0 1 0 2 2 0

. Werder Bremen 1 1 0 1 0 2 2 0

10. RB Leipzig 1 1 0 1 0 1 1 0

. Stuttgart 1 1 0 1 0 1 1 0

12. Bochum 0 1 0 0 1 1 2 -1

13. Bayer Leverkusen 0 1 0 0 1 0 1 -1

14. Schalke 04 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Hertha Berlim 0 1 0 0 1 1 3 -2

. Hoffenheim 0 1 0 0 1 1 3 -2

17. Augsburg 0 1 0 0 1 0 4 -4

18. Eintracht Frankfurt 0 1 0 0 1 1 6 -5

