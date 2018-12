RB Leipzig bate o Werder Bremen e se consolida no G4 do Campeonato Alemão

Uma das forças emergentes do país nas últimas temporadas, o RB Leipzig vai para a pausa de inverno em uma situação muito boa no Campeonato Alemão. Neste sábado, pela 17.ª rodada – a última do primeiro turno -, o clube que fica na antiga Alemanha Oriental derrotou o Werder Bremen por 3 a 2, em casa, e fechou a primeira metade da competição na quarta colocação, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa.

Com 31 pontos, o time da cidade de Leipzig se mantém na briga pelas primeiras colocações. Tem dois a menos que o Borussia Mönchengladbach e 11 de desvantagem para o líder Borussia Dortmund. Já o Werder Bremen, que já fez campanhas melhores nos últimos anos, está na 10.ª posição, com 22 pontos.

Mas a vitória do RB Leipzig não foi tão tranquila assim. No primeiro tempo, o time da casa abriu 2 a 0 com os gols de Lukas Klostermann, aos 22 minutos, e do centroavante Timo Werner, aos 44. Depois do intervalo, o Werder Bremen reagiu e conseguiu o empate com Max Kruse, aos 22, e Josh Sargent, aos 32. Coube ao zagueiro Bruma, aos 42, marcar o tento salvador para os anfitriões.

Quem perdeu a chance de encostar na zona de classificação às competições europeias foi o Hertha Berlin, derrotado fora de casa pelo Bayer Leverkusen por 3 a 1. Com o resultado, os dois clubes estão empatados com 24 pontos, sendo que o time da capital alemã fica em oitavo, um lugar acima dos mandantes, por ter melhor saldo de gols (-1 a -3).

Em outros jogos deste sábado, destaque para as derrotas dos três ocupantes da zona de rebaixamento. O lanterna Nuremberg (11 pontos) caiu em casa por 1 a 0 para o Freiburg; o vice-lanterna Hannover (mesma pontuação, mas melhor saldo de gols) perdeu pelo mesmo placar, também como mandante, para o Fortuna Dusseldorf; e o Stuttgart, em 16.º, foi batido por 3 a 1 pelo Schalke 04.