RB Leipzig bate o St. Pauli, interrompe série negativa e volta ao G-4 do Campeonato Alemão

No encerramento da 21ª rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig derrotou o St. Pauli por 2 a 0, neste domingo, na Red Bull Arena, e interrompeu uma série de quatro partidas sem vencer na competição – três empates e uma derrota. O resultado devolveu a quarta posição aos anfitriões, que chegaram a 36 pontos e ultrapassaram o Stuttgart. O Bayern de Munique soma 54 pontos e lidera a competição com ampla vantagem.

Embalado pela boa fase – vinha de duas vitórias e um empate -, o St. Pauli ameaçou surpreender o time da casa no início da partida, mas logo a equipe comandada por Marco Rose passou a tomar conta do duelo. Aos 16 minutos, Sesko foi acionado por Simons no meio da defesa, na esquerda da área, deixou Nemeth no chão com um corte seco e bateu cruzado para superar o goleiro Vasilj: 1 a 0.

Apesar da vantagem, o conjunto de Leipzig continuou no campo ofensivo, acuando os visitantes e os envolvendo em passes curtos em busca de espaço. O segundo gol saiu aos 35 minutos, desta vez, Sesko encontrou Simons livre de marcação na área, devolveu o presente e o holandês disparou uma pancada frontal para ampliar o placar. Nos acréscimos, Eggestein quase diminuiu para o time de Hamburgo, mas a bola caprichosamente acertou o travessão.

O dinâmica da partida mudou completamente no segundo tempo. O Leipzig se acomodou com a vantagem, reduziu o ritmo e deixou os visitantes rondarem a área. Lukeba, aos 10 minutos, e Saad, aos 21, levaram perigo à meta do goleiro Gulacsi. Apesar da insistência, o sistema defensivo dos anfitriões impedia o St. Pauli de chegar com perigo.

Aos 24 minutos, Orban impediu Saad de invadir a área com um carrinho e foi expulso, deixando o RB Leipzig com um a menos. Com mais espaço, o St. Pauli passou a atacar com mais velocidade nos minutos finais da partida, mas viu suas tentativas com Irvine, Smith e principalmente um cabeceio à queima-roupa de Eggestein pararem em excelentes defesas de Gulacsi, que garantiu a festa dos mais de 45 mil torcedores locais.

O RB Leipzig abrirá a 22ª rodada diante do Augsburg, fora de casa, na sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília). O St. Pauli, por sua vez, tentará se afastar da zona de rebaixamento diante de sua torcida, em Hamburgo, contra o Freiburg, no sábado, às 11h30.

Na outra partida do Alemão disputada neste domingo, entre as equipes que ocupam as últimas posições na tabela, Holstein Kiel e Bochum não saíram de um empate por 2 a 2, no Holstein-Stadion, resultado que complica ainda mais a situação de ambos. O time da casa foi a 13 pontos e o Bochum a 11 – o Hoffenheim, primeiro time fora da zona de rebaixamento e do playoff, tem 18.

Skrzybski, de pênalti, abriu o placar logo aos 3 minutos para o Holstein Kiel, que sofreu a virada ainda no primeiro tempo, com dois gols de Boadu. O esloveno Zec, no início da etapa complementar, igualou o marcador e deu números finais ao jogo.