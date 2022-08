RB Leipzig acerta o retorno de Timo Werner, maior artilheiro do clube

Da Redação 08/08/2022 - 11:51 Compartilhe

Maior artilheiro da história do RB Leipzig, o atacante Timo Werner está de volta ao clube. Em baixa no Chelsea, o alemão ainda não teve a transferência confirmada pelos clubes, mas a imprensa alemã cravou a negociação como certa.

O retorno de Timo ao clube seria uma contratação em definitivo. Segundo a emissora “Sky Sport”, a revista “Kicker” e o jornal “Bild”, o acordo entre as equipes foi selado no último domingo (07), com a assinatura do contrato prevista para a próxima semana.

Werner foi vendido pelo RB Leipzig ao Chelsea em 2020, por 55 milhões de euros. No clube inglês, o atacante disputou 89 jogos e marcou 23 gols.

No último domingo (07), o técnico do RB Leipzig, Domenico Tedesco, foi questionado sobre a contratação e aprovou a chegada de Timo. “Se o clube tiver a oportunidade de adicionar um jogador da seleção alemã que nos convence, nós não vamos vetar. Acredito que seria muito, muito bom”, declarou.