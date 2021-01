RB Bragantino x Atlético-MG. Onde assistir, prováveis times e desfalques Após 16 dias de folga, o Galo faz seu primeiro jogo em 2021 e busca ficar mais perto do líder São Paulo, que foi goleado na última rodada pela equipe de Bragança Paulista

Red Bull Bragantino e Atlético-MG se enfrentam nesta segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

O confronto será a chance do time mineiro encurtar a distância para o líder São Paulo, que está a sete pontos do Tricolor(56 a 49). E o Massa Bruta colaborou bastante para que as chances de título do Galo fossem mantidas ao golear o time de Fernando Diniz por 4 a 2, pela 28ª rodada.

O alvinegro não jogou, pois o duelo com o Santos foi adiado, já que o Peixe está envolvido na disputa pelas semifinais da Libertadores contra o Boca Juniors. Assim, o Galo está com um jogo a menos em relação a São Paulo e Internacional, que é o vice-líder no momento.

Jorge Sampaoli relacionou 23 jogadores e terá a volta do volante Jair, que se recuperou de uma lesão na panturrilha esquerda. A expectativa de ter Diego Tardelli, que está curado de um grave problema no tornozelo direito, pelo menos no banco de reservas, não se confirmou. Outra ausência é de Victor, se tratando de um problema lombar.

Já no Massa Bruta, as baixas são maiores. Não jogam Aderlan e Arthur, suspensos pelo terceiro cartão amarelo; Luan Cândido e Weverson, ambos com Covid-19 e Lucas Evangelista, que está lesionado.

A luta da equipe de Bragança contra o rebaixamento segue firme e o clube paulista tem uma meta: 46 pontos para se manter na Série A. Atualmente está com 34, na 13ª posição, seis a mais do que o Bahia, o 17º e primeiro time na zona do rebaixamento.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

RB BRAGANTINO X ATLÉTICO-MG

Data e horário: 11/01/2021, às 20h

​Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira-RN (RN)

Assistentes: Alessandro Álvaro Rocha Mattos (BA) e Jean Márcio dos Santos (RN)

Onde assistir: Premiere, SporTV

Onde seguir: Tempo Real LANCE!, Itatiaia FM-95,7 e Super FM-91,7

RB BRAGANTINO (Técnico: Maurício Barbieri)

Cleiton, Weverton, Ligger, Fabrício Bruno e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e Claudinho; Helinho, Ytalo e Cuello.

Desfalques: Aderlan(suspenso) e Arthur(suspenso), Luan Cândido e Weverson(Covid-19) e Lucas Evangelista(lesionado)

ATLÉTICO-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Guga, Réver, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Savarino, Keno e Vargas.

Desfalques:.Victor(lesionado), Diego Tardelli(em recuperação física)

