RB Bragantino homenageia Adriano de Souza em rodada do Brasileirão Jogadores vão entrar com o nome "De Souza" às costas em homenagem ao campeão mundial Adriano de Souza, que se despedirá do Circuito Mundial de Surf neste ano

Em homenagem à temporada de despedida de Adriano de Souza no Circuito Mundial de Surf da WSL, os jogadores do Red Bull Bragantino vão entrar em campo com o nome “De Souza” em todos os uniformes, nesta segunda-feira (28), em jogo diante do Atlético-GO, pelo Brasileirão. Conhecido como “capitão” na elite do surf e camisa 13 ao longo das últimas décadas, Mineirinho foi campeão mundial de surfe em 2015 e é patrocinado pela Red Bull.

– É uma homenagem merecida para um dos maiores ícones do surf brasileiro. O Adriano ajudou a elevar o nome do Brasil no esporte. Desejamos que ele se divirta, aproveite sua última temporada e tenha muito sucesso nos caminhos que decidir seguir depois de parar – disse Léo Ortiz, zagueiro do Massa Bruta e convocado para a Seleção Brasileira da Copa América no último sábado.

Adriano de Souza é uma das lendas da história do surf. Ícone do “Brazilian Storm”, Mineirinho integra a elite do esporte desde os 18 anos. Em setembro de 2020, ele anunciou a sua despedida da competição ao longo desta temporada, que servirá como uma turnê de encerramento de uma grande estrela. Recentemente, no primeiro dia da etapa Surf Ranch, na Califórnia (EUA), diversos surfistas competiram com o número 13 e “De Souza” às costas, entre eles, os brasileiros Italo Ferreira, Gabriel Medina, Yago Dora, Miguel Pupo e Deivid Silva, além do português Frederico Morais.

Adriano de Souza tem o 13 como número da sorte: nasceu no dia 13, o código de área do Guarujá, sua terra natal, é 013, e venceu pela primeira vez no mundial no dia 13 de outubro de 2009, em Mundaka, na Espanha. Atualmente com 34 anos, Adriano de Souza começou a surfar aos anos de idade, influenciado pelo irmão mais velho, o Mineiro. Aos 10, trocou as aulas na escolinha de surf na praia de Pitangueiras pelas competições e, aos 18, passou a competir na elite do esporte.

De lá para cá, coleciona várias vitórias e teve a sua trajetória registrada em documentários e filmes, como “Ride to the Roots” e “Se Prepara”, ambos disponíveis gratuitamente na Red Bull TV. Além disso, toda a carreira de Mineirinho pode ser acompanhada pelo site https://www.redbull.com/br-pt/projects/valeu-mineiro.

