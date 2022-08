Da Redação 15/08/2022 - 21:00 Compartilhe

Se você já teve um momento incrível de prazer seguido de um desconforto inexplicável, você não está sozinha. Apesar de parecer estranho, o inchaço pós-sexo é mais comum do que se possa imaginar.

+ Fazer sexo embaixo d’água é seguro?

+ Saiba identificar as posições sexuais que favorecem a infecção urinária

Em primeiro lugar, é importante entender quais são as condições de saúde que podem ocasionar ao inchaço após o sexo. Ao procurar ajuda profissional, você saberá como sanar esse sintoma — o que pode não ser fácil. Saiba mais com informações da “POPSUGAR”.

4 razões comuns de inchaço pós-sexo

Útero retrovertido

É chamado de útero retrovertido o útero que está em direção à coluna vertebral, ao invés do abdômen. Se você apresenta essa condição, o sexo pode fazer com que seu útero “se mova” e faça contato com outros órgãos próximos, causando dor e inchaço.

De acordo com Jennifer Wider, especialista em saúde da mulher, dor durante o sexo e menstruação dolorosa podem ser sinais de um útero retrovertido, mas a condição nem sempre apresenta sintomas. Dessa forma, um ultrassom pélvico é necessário para esclarecer se um útero está ou não em sua posição normal.

Período menstrual

“Muitas vezes, as mulheres experimentam inchaço antes e/ou durante a menstruação, portanto, se tiverem relações sexuais nessa época do mês, é provável que [o período menstrual] desempenhe um papel”, explica Jennifer.

Problemas digestivos

Problemas digestivos como síndrome do Intestino Irritável (SII), constipação e indigestão também podem causar inchaço pós-sexo. Para amenizar o sintoma, a recomendação de Jennifer é que você evite consumir alimentos que podem causar gases, como as leguminosas, antes do sexo.

+ Como a ansiedade e depressão estão ligadas à síndrome do intestino irritável?

Sexo sem proteção

De acordo com Jennifer, se o sêmen entrar na vagina, a prostaglandina (um tipo de lipídio) encontrada no líquido pode causar contração uterina e desconforto. Por isso, utilize um preservativo ou peça ao seu parceiro que tire o pênis antes de ejacular (contudo, essa última prática não serve como método contraceptivo). A especialista observa, ainda, que a alergia ao látex presente em alguns preservativos também pode causar inflamação e inchaço.