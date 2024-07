Rayssa Leal faz história, recebe a maior nota do skate olímpico e agita as redes sociais

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/07/2024 - 11:42 Para compartilhar:

Neste domingo, 28, Rayssa Leal fez história nas eliminatórias do skate street nos Jogos de Paris 2024. Depois de duas voltas abaixo do esperado, a “Fadinha” precisou se recuperar nas 5 tentativas de manobras restantes e não decepcionou. Na terceira manobra realizada, Rayssa recebeu 92,68 e bateu o recorde da competição somando os Jogos de Paris e Tóquio-2020.

Na prova do street são realizadas duas voltas “livres” e 5 manobras. São somadas as duas maiores notas das manobras e a maior nota na volta, formando a pontuação final.

Vinte e duas skatistas estiveram presentes na disputa eliminatória do skate street na manhã deste domingo. Rayssa disputou a 3ª bateria do evento. A brasileira terminou a fase na 7ª colocação, somando 241,43 pontos no total.

Uma das grandes estrelas do Brasil nos Jogos, Rayssa teve dificuldades para conseguir avançar para a final, mas o recorde atingido permitiu que ela conseguisse a classificação. A volta histórica agitou as redes sociais e o nome da skatista foi um dos nomes mais comentados no X/ Twitter. Veja alguns comentários:

simplesmente rayssa leal com a maior nota da classificatória É A MELHOR DO MUNDO

pic.twitter.com/RJqE7JA66s — fab. (@montibellr) July 28, 2024

Eu só preciso da info que isso rendeu a maior nota na modalidade dela, o resto é resto https://t.co/mZIAjIgtPz — vitoriaser (@vitorias3r) July 28, 2024

@rayssaleal ESTÁ FAZENDO HISTÓRIA! RAYSSA FAZ A MAIOR NOTA DA HISTÓRIA DO SKATE STREET OLÍMPICO E GARANTE VAGA PARA A FINAL! É sobre a valorização das mulheres e da juventude no esporte, você é braba demais Rayssa! pic.twitter.com/3sLxX5gN82 — Benny Briolly (@BennyBriolly) July 28, 2024

já pensou ter 16 anos estar participando da 2° olimpíadas e fazer a maior nota da história, vc é lendária garota https://t.co/13038Uhacn — Maiguedes (@Maiguedes1) July 28, 2024