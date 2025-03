Rayssa Leal estará presente em novo game da série Tony Hawk’s Pro Skater

Rayssa Leal continua conquistando o mundo, dentro e fora das pistas. Além de se sagrar campeã do Super Crown, etapa decisiva da Street League Skateboarding (SLS) em dezembro, a skatista foi confirmada como uma das personagens jogáveis do Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, jogo que conta com os remakes da terceira e quarta edição do principal game de skate do mundo e que leva o nome do lendário norte-americano.

No trailer do anúncio, liberado nesta terça-feira, é possível perceber o destaque que o Brasil terá na edição do jogo. Além dela, o País será homenageado em uma das pistas do game, e também contará com a presença de Letícia Bufoni como uma personagem jogável.

Rayssa Leal é o principal nome do skate brasileiro. Além de vitórias em diversas etapas da SLS, a brasileira de 16 anos soma duas medalhas olímpicas em seu currículo: uma de prata, em Tóquio, em 2021, e outra de bronze, em Paris-2024. Antes de despontar no cenário mundial, a maranhense foi “apadrinhada” e assistida por Bufoni nos primeiros anos de carreira.

O game é desenvolvido pela Iron Galaxy Studios, que já colaborou com Vicarious Visions em outras produções. O segundo estúdio trabalhou no remake anterior, o Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, mas foi fechado pela Activision após esta ser adquirida pela Microsoft, dona do Xbox.

A nova edição da franquia está prevista para ser lançada em 11 de julho deste ano e estará disponível em Playstation 4 e 5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC.