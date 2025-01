Rayssa Leal esbanja em festa luxuosa para comemorar aniversário de 17 anos

A skatista Rayssa Leal fez aniversário de 17 anos no último dia 4 e deixou para comemorar a data no último sábado, 11, com uma festa para lá de luxuosa.

Com o tema balada, a celebração contou com decoração nas cores prata e dourado dividindo o espaço.

O look da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de 2020, em Tóquio, e bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, foi um vestido dourado e um par de tênis para curtir o momento no maior conforto.

No Instagram, onde a ‘fadinha do skate’, que tem mais de nove milhões de seguidores, ela postou vídeos da celebração, que contou com presença de amigos e familiares, incluindo o pai, Haroldo Oliveira, e o irmão, Arthur Leal.

Para agitar os convidados, a banda Tadin de Nois e, comandando a playlist, o DJ e compositor mineiro Waguin. “Obrigada papai do céu por mais um aniversário”, escreveu a atleta ao falar da data comemorativa.