Rayssa Leal é única brasileira na semifinal do street em Xangai; 5 avançam no park masculino

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/05/2024 - 13:40 Para compartilhar:

Rayssa leal já tem pontos suficientes para defender o Brasil em Paris-2024. Mas continua sendo a principal skatista do País e demonstrou isso no qualificatório do Olympic Qualifier Series de Xangai, na China, que vale alta pontuação na disputa por vagas para a Olimpíada. A Fadinha foi a única garantida entre as 16 melhores do street que estarão nas semifinais deste sábado. Já no Park masculino, o Brasil colocou cinco representantes na semifinal.

Mesmo não sendo um qualificatório para Paris-2024, a competição na China garante até 87 mil pontos aos finalistas, assim como a outra edição do Olympic Qualifier Series, agendada para Budapeste, na Hungria, entre 20 e 23 de junho. Apenas por ir às semifinais, o skatista já leva 20 mil pontos.

Segunda do ranking mundial, com quase 198 mil pontos, Rayssa Leal não tem como ser superada por Kemily Suiara, em quarto com apenas 8.953 e eliminada nas classificatórias em Xangai. São três representantes por País em Paris-2024, e as duas mais próximas da Fadinha, Pamela Rosa (8ª do mundo) e Gabi Mazetto (11ª), também decepcionaram ao não avançarem.

Rayssa avançou às semifinais com a sexta melhor nota do dia, ao completar a volta com 76,01 pontos. Foi a púnica das seis brasileiras com nota boa. Pamela ficou somente em 26º, com 53,19, diante de 37,52 de Marina Gabriela (32ª) e 36,29 de Gazi Mazetto (33ª). Isabelly Ávila e Kemily Suiara não conseguiram completar a volta, somando 11,32 e 0,30, respectivamente, nos 41º e 44º lugares.

AS japonesas, principais concorrentes de Rayssa em Paris, garantiram cinco das seis representantes. Apenas Yumeka Oda caiu. Liz Akama ficou no primeiro lugar, com Funa Nakayama em 3º, Coco Yoshizawa em 4º, Momiji Nishiya em 7º e Midori Ito em 14º.

BRILHO NO PARK MASCULINO

Com briga intensa pelas três vagas em Paris-2024 no Park masculino, os cinco principais candidatos do País avançaram às semifinais em Xangai.

Augusto Akio, terceiro do mundo (120.916 pontos), Luigi Cini (5º, com 116.484) e Pedro Barros (6º, com 98.371) confirmaram presença entre os 16 melhores, onde o Brasil ainda garantiu Pedro Quintas e Pedro Carvalho. Apenas Murilo Peres foi eliminado.

Quintas, que atualmente está em quarto na corrida olímpica nacional, foi o melhor do dia, ao avançar com a terceira nota, um excelente 83,84 na terceira tentativa. Já Akio foi o sétimo, com 83,25 já do primeiro giro, assim como Carvalho, o nono com 83,04. Barros fez o 11º tempo com 81,85 da segunda tentativa e Cini fechou a lista em 14º com 78,76 na tentativa final.