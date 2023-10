Rayssa Leal conquista medalha de ouro no skate street no Pan

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 12:59 Para compartilhar:

A brasileira Rayssa Leal cumpriu as previsões e conquistou a medalha de ouro no skate street dos Jogos Pan-Americanos Santiago-2023, neste sábado (21), com a compatriota Pamela Leite em segundo lugar.

Rayysa, de 15 anos, que conquistou a medalha de prata em Tóquio-2020 na estreia do skate como modalidade olímpica, ficou com o ouro em Santiago-2023 com 236,98 pontos, seguida de Pamela que fez 211,34 pontos.

A medalha de bronze ficou com a americana Page Heyn com 176,35 pontos.

ma/ol/aam

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias