Rayssa Leal conquista etapa de Seatle da Liga Mundial de street

A brasileira Rayssa Leal brilhou, neste domingo (14), ao conquistar a etapa de Seattle (EUA) da Street League Skateboarding (Liga Mundial de skate street). A segunda colocada também foi outra atleta do Brasil, Pâmela Rosa, e a japonesa Momiji Nishiya foi a terceira. No masculino, o japonês Yuto Horigome ficou com o título, sendo seguido pelo francês Vincent Milou e o norte-americano Chris Joslin.

Após a conquista, a medalhista olímpica publicou uma mensagem em seus perfis em redes sociais agradecendo a torcida e dedicando o título a seu pai: “Obrigada Deus. Obrigada a todos pela torcida. Essa vai para você pai Haroldo Leal. Feliz dia dos pais. Te amo”.

Se no feminino o Brasil brilhou, no masculino a participação foi mais modesta, com Felipe Gustavo ficando em 9º nas classificatórias.

A Street League Skateboarding ainda tem etapas previstas para Las Vegas, em 8 e 9 de outubro, e para o Rio de Janeiro, que receberá o Super Crown em 5 e 6 de novembro.