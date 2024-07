Rayssa Leal chega a Paris e diz estar 100% pronta para buscar novo pódio no skate

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2024 - 13:55 Para compartilhar:

Rayssa Leal desembarcou neste sábado em Paris para se preparar para a disputa da Olimpíada. Mais nova atleta a ganhar uma medalha olímpica pelo Brasil (com 13 anos, em Tóquio, em 2021), a skatista disse que a meta é buscar mais um pódio.

“É a meta de todo mundo. É se divertir e ter um bom resultado. A expectativa está enorme, chegar na Vila e ver os novos atletas”, afirmou. “Estou 100%, mental e fisicamente. Se eu estiver me divertindo vai rolar medalha, sim”, completou em entrevista para a TV do COB (Comitê Olímpico Brasileiro) para em seguida tirar fotos e distribuir autógrafos no aeroporto.

A atleta, que leva o apelido de Fadinha, hoje com 16 anos, vai disputar sua prova de skate street no próximo dia 28 na capital francesa. Atualmente a brasileira está em 3º lugar no ranking mundial.

Rayssa comentou ainda que além de conhecer a Vila Olímpica quer se encontrar com os ginastas brasileiros. “Eles são muito legais”. Além da Fadinha, o Brasil vai ser representado no skate street por Gabriela Mazetto, Pâmela Rosa, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler.