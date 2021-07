Rayssa Leal, a “fadinha do skate”, conquista medalha de prata no skate street em Tóquio

O Brasil volta novamente ao segundo lugar mais alto do pódio na Olimpíada de Tóquio 2020, e novamente no skate street. Nessa madrugada de segunda-feira (26) no horário de Brasília, foi a vez de Rayssa Leal, a “fadinha do skate”, conquistar a medalha de prata na competição que estreia em jogos Olímpicos nesse ano.

Além de conquistar a terceira medalha do país nos Jogos, Rayssa, de apenas 13 anos de idade, também se tornou a atleta mais jovem da história do Brasil a alcançar o pódio Olímpico.

“Estou muito feliz por poder representar todas as meninas e de realizar meu sonho e ganhar uma medalha. É muito gratificante realizar o meu sonho e o de meus pais”, comemorou Rayssa, segunda colocada no ranking mundial de skate e um dos maiores fenômenos do esporte.

A brasileira ficou atrás apenas da japonesa Momiji Nishiya, da mesma idade de Rayssa, que conquistou o ouro. O pódio foi completo por mais uma japonesa, a skatista de 16 anos Funa Nakayama.

