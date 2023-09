Rayssa e Pâmela comemoram competição ’em casa’ e mostram confiança em dobradinha no Pan

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2023 - 20:04 Compartilhe

Ocorre neste fim de semana mais uma etapa do STU National – circuito brasileiro de skate – em São Paulo, e Rayssa Leal e Pâmela Rosa serão as estrelas na disputa do street feminino. As duas principais skatistas do País comemoraram a volta para casa após duras competições pelo planeta e aproveitaram para já imaginar uma dobradinha nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, no fim de outubro.

Além da disputa do street, o Parque Estadual Cândido Portinari também receberá a modalidade Park e promete muita festa entre competidores e torcida. Rayssa e Pâmela terão companhia de outros grandes competidores nacionais, casos de Sofia Godoy, Luiz Francisco, Giovanni Vianna e o paraskatista Vini Sardi.

“Estou muito feliz de poder competir em casa. Sou de São José e tenho São Paulo como minha segunda cidade, pertinho de onde moro. Legal demais ver o STU deixando mais um legado, agora aqui na capital paulista, e saber que a tendência é que nasçam novos talentos”, previu Pâmela Rosa.

“Será um fim de semana incrível, de muito skate e muita diversão. Sem falar que é muito melhor competir dentro de casa, porque, nos campeonatos mundo afora, ficamos praticamente uma semana competindo, o que é bem cansativo”, enfatizou. “Aqui, são dois ou, no máximo, três dias. E olha que é um campeonato de alto nível, o melhor que temos.”

Rayssa também mostrou-se feliz por competir diante da torcida. “Estou muito feliz de voltar a competir no Brasil, e num evento muito grande, com muita gente legal. Vai ser muito divertido, as meninas estão mandando muito, a pista está legal. O cenário é o melhor possível”, afirmou a Fadinha.

“Esperamos essas arquibancadas lotadas. Quanto ao nervosismo de entrar na pista, ele sempre vem, o que é normal. Desde Tóquio faço terapia duas vezes na semana e ando bem menos nervosa”, revelou. “Com a meta de subir no pódio e acertar as manobras, a pressão sobre qualquer skatista é natural, temos que saber lidar com o frio na barriga. Treinamos muito, são semanas e semanas, às vezes para acertar uma única manobra. Hoje em dia, já não fico tão tensa como antes. A terapia me ajudou bastante.”

Favorita em São Paulo, e também entre as candidatas à medalha em Santiago, a dupla previu um pódio duplo nos jogos Pan-Americanos. “Quanto ao Pan, estou bem animada, até por ser uma competição que nunca disputei. A gente vai levar pra lá nossa animação de sempre. Será bem legal e vamos representar bem o Brasil e o skate feminino. E espero que dê uma dobradinha brasileira com a Pâmela”, disse Rayssa.

Pamela também falou da competição. “Quanto ao Pan no Chile, eu e Lucas Rabelo vencemos os Jogos Junior de Cali e garantimos nossas vagas para representar o Brasil. Rayssa e o Kelvin Hoefler também vão por serem os melhores do País no ranking mundial do Street. Será mais uma etapa de preparação nesse longo caminho rumo aos Jogos Olímpicos de Paris.”

