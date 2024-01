Rayane & Rafaela completam o álbum ‘Ao Vivo’ em todas as plataformas de streaming

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/01/2024 - 14:25 Para compartilhar:

Rayane & Rafaela tiveram um ano especial em 2023. Após os primeiros lançamentos do projeto audiovisual “Ao vivo” gravado na fazenda Terra Prometida, a dupla quadruplicou os ouvintes mensais no Spotify de 40 mil para mais de 3,3 milhões e conquistou uma posição no TOP 100 do Spotify Brasil com a faixa “Ali te ama”. Aproveitando a prospecção nacional que estão adquirindo, Rayane & Rafaela iniciam 2024 como uma grande aposta do sertanejo, e disponibilizaram o álbum “Ao vivo” completo em todas as plataformas de streaming na última quinta-feira, 25 de janeiro.

Sete músicas inéditas completam as 15 faixas do álbum “Rayane & Rafaela Ao Vivo”, com destaque para “Saudade que vem” que acompanha um videoclipe no YouTube Oficial da dupla. A canção escolhida como aposta do lançamento, mescla o sertanejo universitário com o modão. “Beijo de ficante”, “Ex com ex”, “Tá proibido me amar”, “Versão de mim”, “Pele chorando” e “Te amar ofendeu” são as outras novidades, que ganharão videoclipes no Youtube Oficial nas próximas sexta-feiras, sempre ao meio-dia.

Rayane & Rafaela já tem uma bagagem grande de sucessos como compositoras, com músicas como: “Fã clube” cantada por Marília Mendonça e Maiara & Maraisa, “Pingaiada” de Clayton & Romário, “Nem namorado e nem ficante” de Israel & Rodolffo, “Namorando com saudade” de Jorge & Mateus, “Pouca roupa” de Gabriel Diniz e “Seu Perfil” da dupla Henrique & Juliano – amigos que se tornaram empresário da dupla, e foi após esta união que gravaram o terceiro DVD da carreira na fazenda Terra Prometida.

O projeto “Ao vivo” teve direção artística de Fernando Catatau e foi idealizado para evidenciar a potência vocal de Rayane & Rafaela, nas 15 faixas que completam o álbum.

“Muita gente queria esta oportunidade, mas Deus honrou a gente. Queremos agradecer de todo o coração ao Henrique e Juliano, que pegaram na nossa mão e abraçaram este projeto. A gente se preparou a vida inteira para gravar este DVD, guardamos estas canções por muito tempo e o resultado não podia ser melhor”, comenta Rafaela.

“Cada conquista de visualização, cada novo ouvinte mensal que chegava nas nossas plataformas, só nos fazem ter a certeza que estamos no caminho certo. Não víamos a hora de lançar o álbum por completo nas plataformas. Escutem muito, compartilhe com os amigos, decorem as músicas para fazermos shows lindos por todo o Brasil ao lado de vocês”, complementa Rayane.

Vale destacar que a primeira parte do projeto, composta por oito faixas, já disponível nas plataformas, acumula mais de 33 milhões de plays somente no Spotify. As novas canções hegam para somar a estas visualizações e alavancar ainda mais a carreira de Rayane & Rafaela em 2024.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias