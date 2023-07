Ray Liotta recebe indicação póstuma ao Emmy 2023 por ‘Black Bird’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/07/2023 - 16:19 Compartilhe

Ray Liotta, falecido em maio do ano passado, recebeu uma indicação póstuma ao Emmy 2023, por sua atuação na série ‘Black Bird’, exibida pela Apple TV+.

O artista foi indicado na categoria de melhor ator coadjuvante por série limitada ou antologia.

A lista foi anunciada hoje com ‘Succession’ e ‘The Last of Us’ como as séries mais indicadas. As produções receberam 27 e 24 nomeações respectivamente.

Liotta interpreta Big Jim Keene em ‘Black Bird’, uma série de true crime inspirada na vida do assassino em série Larry Hall.

O elenco da produção conta, ainda, com Taron Egerton, Paul Walter Hauser e Greg Kinnear.

Ray Liotta morreu enquanto dormia em 26 de maio de 2022, vítima de insuficiência pulmonar, aos 67 anos.

Entre os trabalhos mais lembrados do ator no cinema e na televisão estão “Os Bons Companheiros” e “Hannibal”, além de “Campo dos Sonhos” e na série “Shades of Blue”.

O Emmy Awards 2023 está previsto para acontecer no dia 18 de setembro, em Los Angeles.

