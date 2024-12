Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, tem alta após quase um mês internado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/12/2024 - 17:05 Para compartilhar:

Ravi, filho de Viih Tube e Eliezer, recebeu alta hospitalar na tarde deste sábado, 14. A informação foi confirmada em boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein.

Após complicações no parto, o bebê foi internado na UTI para tratar de uma condição rara ainda não identificada pelos médicos. A internação aconteceu no último dia 27.

De acordo com o boletim médico, Ravi deu entrada com quadro de enterocolite, que é uma inflamação no intestino.

“O Hospital Israelita Albert Einstein informa que o filho de Vitória di Felice Moraes e Eliezer do Carmo recebeu alta neste sábado, 14 de dezembro. O paciente deu entrada com quadro de enterocolite no último dia 25 de novembro”, diz o boletim, assinado pelos médicos pediatras Dra. Paula Woo Guglielmetti e Dr. Miguel Cendoroglo.

Depois da alta, Eliézer e Viih comemoraram pelas redes socais.

“Estamos indo para casa. Deus nos deu a vitória. Amém! Obrigada a todo mundo que orou pelo nosso pequeno”, disse Eliézer.

‘Mesversário’ no hospital

Antes das fotos da maternidade, Viih Tube havia revelado fotos da festa de um mês de Ravi, comemorado no hospital.

Também no Instagram, ela disse: “Sei que ainda não estamos em casa, mas Deus está cuidando de tudo, nunca soltou sua mão.”

“A mamãe ainda está sem forças pra falar muito, a única coisa que consigo fazer é agradecer a Deus!” continuou Viih Tube. “Por não ter sido pior, por você estar bem, por você ser tão forte, por você lutar bravamente junto com a gente. Você é um pedaço de mim. Tudo que você sente, eu sinto em dobro.”