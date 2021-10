Ravens x Chargers: sensações Lamar Jackson e Justin Herbert se enfrentam em promessa de jogaço; onde ver e aposta Equipes lideram suas divisões, têm a mesma campanha e contam com jovens QBs inspiradíssimos

Jogo bem interessante no M&T Bank Stadium, em Baltimore, neste domingo (17), às 14h, pela semana 6 da NFL. A equipe da casa, os Ravens (4-1), recebe um ‘eletrizante’, adjetivo que vem bem a calhar, Los Angeles Charges (4-1). Com recordes idênticos e as lideranças de suas respectivas divisões, os times são movidos por quarterbacks jovens que estão simplesmente ‘on fire’ neste momento da temporada: Lamar Jackson x Justin Herbert.

Para se ter ideia, vai ser apenas a segunda vez na história que um jogo colocará frente a frente QBs que tiveram 400 jardas totais e quatro touchdowns na semana anterior. Nos últimos três jogos, Herbert lançou simplesmente 11 passes para TD, liderando a liga no período, Lamar, por sua vez, está em segundo na liga com 1054 jardas passadas.

Nesta batalha da juventude, Herbert quer manter uma marca. Ele pode chegar ao sexto jogo seguido com ao menos 25 passes completados. O nível de eficiência do camisa 10 vem sendo muito grande.

Resolvendo nas trincheiras

Quarterbacks que vêm soltando o braço nós já sabemos que ambos os times têm. Mas muito deste jogo pode ser decidido nas trincheiras. Os Chargers contam com um Auston Ekeler inspiradíssimo para liderar o ataque pelo chão, mas o que preocupa é a contenção ao jogo terrestre por parte do time de LA. A equipe visitante é a que mais cede jardas corridas na NFL, com uma média de 157.6 por jogo e 5.6 jardas por corrida nesta temporada. Com esses números nada bons, o time se prepara para pegar um adversário que costuma explorar bem o jogo com as pernas. Os Ravens estão ranqueados em quarto na NFL no fundamento de jardas corridas, com uma média de 148.8 por partida, e são sexto em jardas por corrida (4.9).

A aposta

O Power Football Index, mecanismo de projeção da ESPN norte-americana, indica vitória do Baltimore Ravens. A probabilidade é de 58,7% por uma média de 3.1 pontos.

Ficha do Jogo

Baltimore Ravens x Los Angeles Chargers

Semana 6 da NFL

Data: Domingo (17), 14h

Local: M&T Bank Stadium, em Baltimore

Onde ver: ESPN2 e Game Pass da NFL

