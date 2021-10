Ravens derrubam série invicta dos Broncos com Lamar lançando para mais de 300 jardas Teddy Bridgewater acabou deixando a partida mais cedo devido à uma concussão; ele não jogou na segunda etapa e o time da casa não conseguiu reagir

Mesmo jogando fora de casa, dentro do Empower Field at MIle High, no Colorado, o Baltimore Ravens venceu o Denver Broncos por 23 a 7, em jogo disputado neste domingo (3), e chegou à sua terceira vitória na temporada em quatro jogos. Um resultado que deu fim à sequência até então invicta dos Broncos, que haviam vencido anteriormente Giants, Jaguars e Jets, tres adversários considerados como completos underdogs nesta temporada.

Mas teve mais dor de cabeça para o torcedor de Denver. Afinal de contas, o quarterback Teddy Bridgewater acabou não entrando em campo no segundo tempo. Ele foi diagnosticado com uma concussão no intervalo, sendo retirado da partida. Uma perda e tanto. A tendência é que a NFL analise o hit de Odafe Oweh em Bridgewater, já que nenhuma flanela foi lançada em campo pela arbitragem. Sem Teddy em campo, os Broncos patinaram no segundo tempo Foram apenas 125 jardas, sendo que 70 vieram naquele famoso ‘garbage time’.

Mais um dia de Lamar

A perda dos Broncos foi considerável, mas os Ravens também foram brilhantes. Foi o terceiro jogo da carreira de Lamar Jackson lançando para mais de 300 jardas. Terminou dessa vez com 316, com 22 de 37 passes completados e um touchdown. Um detalhe interessante da partida, no finalzinho do jogo, os Ravens conseguiram uma interceptação em lançamento de Drew Lock. Ao invés de ajoelharem, o ataque partiu para um corridinha de cinco jardas com Lamar Jackson, tudo para manter uma sequência de 43 jogos seguidos com no mínimo 100 jardas terrestres por partida, empatando com uma sequência do eterno rival Pittsburgh Steelers entre 1974-77.

Outros problemas para os Broncos

Denver não perdeu apenas Teddy Bridgewater. O recebedor Diontae Spencer deixou o campo com uma lesão no peito na jogada anterior à lesão de Bridgewater. Além disso, o cornerback novato Patrick Surtain não retornou após uma lesão no peito no segundo tempo. Bridgewater deixou a partida com 7 de 16 passes completados, lançando para 65 jardas e um touchdown. Lock, que entrou no seu lugar, fechou com 12 de 21 passes para 113 jardas e uma interceptação.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também