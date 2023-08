Raven-Symoné foi pressionada pelo pai a fazer cirurgias plásticas na adolescência: ‘Dor de tudo isso’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/08/2023 - 10:07 Compartilhe

A atriz Raven-Symoné, de 37 anos, conhecida pelo protagonismo no seriado “As Visões da Raven“, participou do programa”O Melhor Podcast de Todos” e relembrou a pressão estética que sofria dentro da própria casa. Antes dos 18 anos, ela foi pressionada pelo pai a fazer cirurgias plásticas.

Ainda na adolescência, a atriz realizou duas reduções de mama e uma lipoaspiração. “Havia papelada envolvida. Meu pai sugeriu enfaticamente que eu reduzisse meus seios. Ele estava tipo: ‘Então você não se sente mal, há algo que você queira?’. Eu estava tipo: ‘Sim, se eu fizer lipo, as pessoas vão parar de me chamar de gorda?’. Foi uma bagunça. Eu era tão jovem, sem contar a dor de tudo isso”, relembrou.

Na fase adulta, Raven se submeteu a mais uma redução de mama, pois achou que seus seios “ainda estavam muito grandes” depois de ter ganhado peso.

